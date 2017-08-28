В Британии лейбористы выступают за единый с ЕС рынок после Brexit
Оппозиционная Лейбористская партия Британии собирается заявить о своей приверженности единому с Европейским Союзом рынку и таможенному союзу несмотря на выход страны из состава ЕС, сообщает Радио Свобода.
В партии сообщили, что предложат, чтобы Британия сохранила те же "базовые" отношения с ЕС во время переходного периода после выхода из Евросоюза.
Отмечается, что такое предложение будет альтернативным к политике, озвученной консервативным правительством премьера Терезы Мэй, выступающей за полный разрыв с Евросоюзом.
24 августа Министерство внутренних дел Британии разослало письма десяткам граждан Европейского Союза, в которых сообщалось, что они должны покинуть страну. Позже власти Британии сообщили, что это была ошибка.
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