В Британии лейбористы выступают за единый с ЕС рынок после Brexit

Партия предложит сохранить те же "базовые" отношения с ЕС во время переходного периода после выхода из Евросоюза

Оппозиционная Лейбористская партия Британии собирается заявить о своей приверженности единому с Европейским Союзом рынку и таможенному союзу несмотря на выход страны из состава ЕС, сообщает Радио Свобода.

В партии сообщили, что предложат, чтобы Британия сохранила те же "базовые" отношения с ЕС во время переходного периода после выхода из Евросоюза.

Отмечается, что такое предложение будет альтернативным к политике, озвученной консервативным правительством премьера Терезы Мэй, выступающей за полный разрыв с Евросоюзом.

24 августа Министерство внутренних дел Британии разослало письма десяткам граждан Европейского Союза, в которых сообщалось, что они должны покинуть страну. Позже власти Британии сообщили, что это была ошибка.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.