Рейтинг Макрона за месяц снизился на 14% - опрос

В августе только 40% опрошенных придерживаются положительного мнения о президенте Франции

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона за месяц снизился на 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведенного для Journal du dimanche, передает RFI.

Таким образом, в этом месяце только 40% опрошенных придерживаются положительного мнения о президенте. В июле поддержку президента Франции высказали 54% опрошенных.

Также сообщается, что с мая, когда состоялись выборы, рейтинг Макрона упал на 22%. При этом 57% опрошенных в августе заявили, что недовольны действиями президента, и 20% из них - очень недовольны.

25 августа Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.