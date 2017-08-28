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Рейтинг Макрона за месяц снизился на 14% - опрос

28.08.2017 02:40
В августе только 40% опрошенных придерживаются положительного мнения о президенте Франции
Рейтинг Макрона за месяц снизился на 14% - опрос
Эмманюэль Макрон (фото - ЕРА)

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона за месяц снизился на 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведенного для Journal du dimanche, передает RFI.

Таким образом, в этом месяце только 40% опрошенных придерживаются положительного мнения о президенте. В июле поддержку президента Франции высказали 54% опрошенных.

Также сообщается, что с мая, когда состоялись выборы, рейтинг Макрона упал на 22%. При этом 57% опрошенных в августе заявили, что недовольны действиями президента, и 20% из них - очень недовольны.

25 августа Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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