Выборы в Германии: 30% избирателей намерены голосовать по почте

В Германии избиратели, выбирающие голосование по почте, получают бюллетень для голосования за четыре недели до парламентских выборов

Почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах с помощью голосования по почте. Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической службой Insa, cообщает Deutsche Welle.

Согласно его результатам, проголосовать по почте собираются 30% немецких избирателей.

На парламентских выборах 2013 года этой возможностью воспользовались 24,6% избирателей. Число предпочитающих такой способ голосования неуклонно растет с 1990 года (9,8 %, - ред.).

В Германии избиратели, выбирающие голосование по почте, получают бюллетень для голосования приблизительно за четыре недели до выборов и заполняют его дома.

В то же время этот способ может использоваться для досрочного голосования непосредственно на избирательном участке.

Несмотря на очевидное удобство, некоторые эксперты критикуют этот тренд.

"Происходит ни что иное, как недопустимое сокращение демократического процесса принятия решения", - отметил специалист по государственному праву, профессор Ульрих Батис.

По его словам, условия, при которых принимается решение в этом случае, отличаются от условий, складывающихся в день голосования. Батис требует сокращения возможности досрочного голосования по почте до одной недели.

Парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября.

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