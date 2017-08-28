В США задержали мигрантов, пробравшихся из Мексики по тоннелю

Сотрудники пограничного патруля задержали семерых мексиканцев и 23 китайца

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), недалеко от границы между США и Мексикой, пограничный патруль задержал 30 мигрантов, которые проникли на территорию Штатов из Мексики по подземному тоннелю. Об этом сообщает местное издание The San Diego Union-Tribune.

Среди задержанных - семеро мексиканцев и 23 гражданина Китая.

Большая группа мужчин и женщин была замечена сотрудниками Погранично-таможенной службы США вблизи границы с Мексикой в ночь на 26 августа 2017 года. Когда правоохранители подошли к неизвестным, те начали убегать.

Тоннель, которым воспользовались мигранты (фото - sandiegouniontribune.com)

Отмечается, что некоторые из мигрантов попытались вернуться в тоннель, благодаря чему агенты и узнали о его существовании. Удалось ли кому-то из нелегалов скрыться от американских правоохранителей на территории Мексики - неизвестно.

Место происшествия на карте региона

Читайте также: Трамп снова заявил, что Мексика должна оплатить стену на границе

Тоннель представлял собой дыру в земле, внутри которой была найдена лестница. Предполагается, что это могло быть продолжение незавершенного тоннеля, ранее обнаруженного властями Мексики.

Ранее в августе 2017-го мексиканская полиция задержала грузовик со 115 мигрантами, которые пытались пробраться в США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.