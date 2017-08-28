Премьер Пакистана: Военная стратегия США в Афганистане провалится

Исламабад утверждает, что поддерживает борьбу с религиозными экстремистами, но не готов позволить средневосточному конфликту "поглотить Пакистан"

Провозглашенная на прошлой неделе президентом Дональдом Трампом обновленная стратегия США по Афганистану и средневосточному региону обречена на провал. Такое мнение выразил премьер-министр Пакистана Шахид Хаккан Аббаси, передает Радио Свобода со ссылкой на интервью политика агентству Bloomberg.

"С первого дня мы очень четко говорили, что военная стратегия в Афганистане не сработала и не сработает", - заявил он.

Представитель официального Исламабада считает, что в сложившейся ситуации должно помочь "политическое урегулирование".

По словам Аббаси, пакистанские власти поддерживают борьбу с джихадистами в Афганистане, но "не позволят конфликту поглотить Пакистан". Отметим, что Аббаси занял должность всего три недели назад - после отстранения своего предшественника Наваза Шарифа.

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22 августа военный контингент армии США в Афганистане получил разрешение от Вашингтона проводить антитеррористические операции в этой среднеазиатской стране, исходя из тех условий, которые есть в настоящий момент, а не жестко следуя расписанию действий.

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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