Авария эсминца ВМС США "Джон Маккейн": найдены тела моряков

Тела десяти американских матросов считались пропавшими после столкновения боевого корабля с либерийским нефтяным танкером

Водолазы обнаружили и подняли на поверхность вблизи Сингапура тела десяти американских моряков. Все они считались пропавшими без вести после столкновения 21 августа эсминца военно-морских сил США John S. McCain с нефтяным танкером, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.

Представители ВМС США уточняют, что возраст обнаруженных погибших матросов - от 20 до 39 лет, они являются выходцами из восьми штатов. Ранее сообщалось также о ранении пятерых военных результате инцидента.

21 августа 2017 года в военно-морском флоте США сообщалось, что американский военный эсминец John S McCain столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура.

ВМС США начали расследование в связи со вторым за последние два месяца столкновением американского эсминца с гражданским судном. В частности, обещали провести масштабную проверку боевой готовности и производительности Седьмого тихоокеанского флота.

John S. McCain - ракетный эсминец типа Арли Берк. Он назван в честь адмиралов ВМС США, отца и деда нынешнего главы комитета по делам вооруженных сил Сената США, представителя Республиканской партии Джона Маккейна.

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