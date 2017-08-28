У Трампа хотят ограничить выдачу виз по культурному обмену - WSJ

Американские критики программ по культурному обмену утверждают, что иностранцы якобы лишают граждан США рабочих мест, соглашаясь на меньшую зарплату

Белый дом рассматривает введение ограничений на выдачу виз по программе культурного обмена класса J-1, которые дают возможность временного трудоустройства в США. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

Как полагают источники, такие ограничения в администрации американского президента Дональда Трампа могут ввести в ходе выполнения его предвыборных обещаний. В бытность кандидатом в президенты Трамп заявлял, что будет стремиться к тому, чтобы предпочтение на рынке труда отдавалось американцам.

Автор статьи в WSJ Лора Меклер пишет, что изменения внешней политики могут затронуть до 100 тысяч человек: такое количество иностранцев посещает США по программам культурного обмена и Au pair. В основном визитеры работают летом в сфере обслуживания на курортах и нацпарках.

По мнению сторонников подобной практики, сезонные наплывы "временных работников" помимо возможности культурного обмена обеспечивают стране приток относительно дешевой рабочей силы. Критики подобных программ сетуют на то, что иностранцы якобы лишают американцев рабочих мест.

В Госдепартаменте и Белом доме отказались прокомментировать изданию ситуацию.

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28 июля 2017 года Россия потребовала, чтобы США приняли меры для сокращения количества американских дипломатов в РФ и технического персонала до 455 человек. 30 июля президент государства-оккупанта Владимир Путин заявил, что 755 американцев из посольства США должны уехать до 1 сентября - такова "ассиметричная" реакция Кремля на новый пакет санкций.

Американское посольство в столице РФ и консульство США в Санкт-Петербурге больше не принимают заявления на получение неиммиграционных виз из-за кремлевских контрсанкций против дипломатического персонала в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение Госдепа о визах - "инерция деятельности администрации прошлого президента США Барака Обамы", и что оно "лежит в русле логики организации цветных революций".

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