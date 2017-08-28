Россия может вмешаться в выборы в Бундестаг: спецслужбы ФРГ

В Германии пока еще не уверенны в том, что вмешательство в выборы вписывается в планы Кремля, но у России есть возможности для этого

Президент конституционной защиты Германии Ханс-Георг Маассен опасается вмешательства со стороны России в выборы в Бундестаг. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

"Мы считаем, что Россия может начать кампанию по дезинформации в связи с выборами в Бундестаге", - сказал Маассен.

Он добавил, что все еще не знает, соответствуют ли такие меры нынешней политической повестке дня Кремля, а также готовы ли в Москве ухудшить таким образом отношения с Германией.

Органы безопасности Германии обеспокоены возможностью того, что Россия могла захватить большую часть конфиденциальной информации несколькими хакерскими атаками на немецкий бундестаг.

"Практически невозможно предоставить судебное доказательство того, что Россия стоит за кибератаками в Бундестаге. Но федеральное правительство считает это "очень вероятным". Более того, шпионская деятельность российских служб в Германии по-прежнему интенсивна", - добавил Маассен.

Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года.

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