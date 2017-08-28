Армии Южной Кореи приказали разработать штурмовую операцию в КНДР

Известный толерантной риторикой в отношении Севера президент Мун Чжэ Ин пригрозил Пхеньяну жесткой реакцией в ответ на крупную провокацию или атаку

Армия Южной Кореи готова начать наступательную операцию против КНДР, если северяне ударять по Сеулу или устроят другую серьезную провокацию. Об этом заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, передает местное агентство Yonhap.

Как отмечает источник, лидер государства дал указание военному руководству разработать план штурмовой операции.

"Я хочу, чтобы вы усиленно внедряли реформы в структуре вооруженных сил, чтобы те отвечали требованиям современных войн: с тем, чтобы мы могли оперативно переключиться в наступательный режим на случай провокации Северной Кореи, которая перейдет черту, либо нанесет удар по столичному региону", - заявил он.

Также президент Южной Кореи призвал военных укрепить противовоздушную оборону и поработать над увеличением мобильности войск, подчеркнув, что "только сильная армия может гарантировать мир".

Агентство отмечает, что каждый мужчина в Южной Корее служит в армии 21 месяц. Нынешняя администрация президента страны обещает уменьшить срок до 1,5 года.

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29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США".

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.

26 августа Северная Корея запустила в море еще несколько ракет ближнего радиуса действия. Снаряды пролетели более чем 250 км в северо-восточном направлении.

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