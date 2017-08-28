Запад-2017: Рига прогнозирует возможные "случайные" провокации РФ
Силам безопасности Латвии стоит быть готовыми к возможным провокациям со стороны государства-агрессора Российской Федерации, которая в сентябре совместно с Беларусью проведет масштабные военные учения Запад-2017. Об этом на канале LNT предостерег латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, пишет агентство Delfi.
Чиновник подчеркнул, что дестабилизирующие ситуацию провокации сначала могут выглядеть, как случайное происшествие, а затем вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в Латвии.
Ринкевич выразил уверенность, что речь не идет об открытом вооруженном нападении россиян, и прямой угрозы Латвии запланированные учения "не несут".
"Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки "прощупать" систему обороны могут вестись - например, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии", - говорится в сообщении агентства.
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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.
Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ, а в НАТО подозревают, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что нельзя исключать применение наступательного киберпотенциала страны-агрессора РФ, в том числе соответствующих подразделений армии, ФСБ и тех, которые маскируются под бандформирования, для реализации общего стратегического замысла Кремля.
Волонтеры-расследователи группы InformNapalm выяснили, как Кремль может "упаковать" Запад-2017 в 13 тысяч солдат.
Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер
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