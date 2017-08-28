Запад-2017: Рига прогнозирует возможные "случайные" провокации РФ

Силам безопасности Латвии стоит быть готовыми к возможным провокациям со стороны государства-агрессора Российской Федерации, которая в сентябре совместно с Беларусью проведет масштабные военные учения Запад-2017. Об этом на канале LNT предостерег латвийский министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, пишет агентство Delfi.

Чиновник подчеркнул, что дестабилизирующие ситуацию провокации сначала могут выглядеть, как случайное происшествие, а затем вылиться в полномасштабную кризисную ситуацию в Латвии.

Ринкевич выразил уверенность, что речь не идет об открытом вооруженном нападении россиян, и прямой угрозы Латвии запланированные учения "не несут".

"Во многом это обусловлено тем, что сейчас в Латвии размещен контингент НАТО. Но отдельные попытки "прощупать" систему обороны могут вестись - например, военные самолеты России могут "случайно" войти в воздушное пространство Латвии", - говорится в сообщении агентства.

