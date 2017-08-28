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Безумный Макс по-российски: создан КамАЗ для разгона митингов

28.08.2017 12:48
Сотрудники российского концерна Калашников "в инициативном порядке" разработали и собрали бронированную спецмашину для разгона демонстраций и митингов
Безумный Макс по-российски: создан КамАЗ для разгона митингов
Фото: пресс-служба концерна Калашников

В России для нужд силовиков разработали специальный бронеавтомобиль "Щит", который планируется использовать для разгона демонстраций и протестных акций. Фотографии машины опубликовал российский государственный концерн Калашников.

По словам авторов проекта, создать бронеплатформу им помог "поиск актуальных решений и работа в новых сегментах". В концерне уточнили, что разрабатывали автомобиль якобы по собственной инициативе.

Спецмашина снабжена защищенной кабиной с бойницами, мощным водометом и раздвижным стальным щитом с гидроприводом, который, по замыслу разработчиков, должен "выдавливать" протестующих с улиц.

Кроме того, машина оснащена подножками для силовиков.

Фото: пресс-служба концерна Калашников

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