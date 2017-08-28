На рынке в Багдаде взорвалось заминированное авто: много жертв
28.08.2017 13:32
В полиции предположили, что число смертей будет расти
Фото: EPA
В восточной части Багдада взорвался автомобиль, в результате чего погибли 10 человек. Об этом сообщает The Associated Press.
По словам полицейского, грузовик со взрывчаткой находился в районе оптового рынка. Ранения получили 28 человек.
В полиции не исключают, что количество погибших будет расти. "Это был сильный взрыв", - сказал раненый 35-летний Хусейн Кадим.
На данный момент место взрыва полицейские оцепили.
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