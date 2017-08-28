Селевой оползень в Сьерра-Леоне: погибших уже больше тысячи

Местные власти сомневаются, что будет названо точное число погибших: некоторые тела погребены под слоем грязи, куда не добраться даже со спецтехникой

Число жертв селевого потока и наводнения в столице Сьерра-Леоне перевалило за тысячу человек. Об этом со ссылкой на представителя местной власти сообщает агентство Аssiciated Press.

По словам Эленоро Метцгер, точное число погибших узнать вряд ли возможно: некоторые тела погребены под слоем грязи, куда не доберется спецтехника.

По данным директора по гуманитарным вопросам общественной организации ActionAid Ричарда Миллера, пропавшими без вести считались около 1,5 тысяч человек.

Тысячи людей, живущих в районах зоны риска схода селя были эвакуированы во время сильных дождей.

Фото: ЕРА

Критики обвиняют правительство Сьерра-Леоне в том, что те якобы не делают никаких выводов из прошлых катастроф во Фритауне, где многие бедные районы находятся на уровня моря и не имеют адекватной дренажной системы. Столица также страдает от никем не регулируемого строительства на склонах холмов.

Место разгула стихии на карте региона в Африке:





14 августа 2017 года на жилые дома Реджента - восточного пригорода столицы Сьерра-Леоне Фритауна - с местной горы сошел селевый поток. 18 августа сообщалось, что количество погибших составляет 409 человек, еще около 600 считаются пропавшими без вести.

Смотрите также: Последствия схода селя в Сьерра-Леоне - фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.