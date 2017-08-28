Иран строит в Сирии цеха по сборке высокоточных ракет - Нетаньяху

Премьер Израиля обвинил Тегеран в намерении использовать территорию Ливана и Сирии для производства вооружений и как плацдарм для атак на Израиль

Иранские специалисты в Ливане и Сирии строят цеха по производству и сборке высокоточных ракет, которые Тегеран собирается использовать против Израиля. Такую мысль на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешом озвучил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, пишет агентство Reuters.

Во время беседы премьер Израиля обвинил Иран в том, что тот якобы "превращает Сирию в военную базу - как часть заявленной цели по уничтожению Израиля".

"Они также строят центры по производству высокоточных ракет для той же цели - в Сирии и Ливане. Израиль такое не может проигнорировать. Такое не должны проигнорировать и в ООН", - заявил Нетаньяху.

Комментария из Тегерана по таким обвинениям пока не последовало.

Официальный Иерусалим неоднократно поднимал на международных форумах и переговорах вопрос усиления влияния Ирана в Сирии - благодаря использованию спецназа Корпуса Стражей Исламской революции и шиитских прокси из Хезболлы.

На прошлой неделе Нетаньяху на встрече с президенттом РФ Владимиром Путиным заявил, что Израиль готов действовать в одностороннем порядке, чтобы пресечь укрепление в сирийском регионе иранских и проиранских сил.

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