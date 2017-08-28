Макрон с женой взяли из приюта собаку: фото

Последние 50 лет все французские президенты заводят собак

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит взяли из приюта собаку, которую назвали Немо. Об этом сообщает rfi.

Согласно сообщению, новый обитатель Елисейского дворца является метисом лабрадора и гриффона.

В приюте для животных говорят, что Брижит Макрон в первый раз посетила приют в начале августа, она называла критерии, которым должен соответствовать "идеальный кандидат".

Через несколько недель для президентской четы выбрали черного пса по имени Марен, которого бывшие хозяева бросили в городе Тюлль.

Как рассказала руководитель приюта, Марен понравился Макрону "с первого взгляда", но он решил дать ему другую кличку - Немо, потому что обожает роман Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой".





Фото: ЕРА

Президент выплатил приюту за собаку 250 евро, не пожелав взять ее в подарок.

Как отмечает издание, последние 50 лет все французские президенты заводят собак. Предыдущему лидеру Франции Франсуа Олланду щенка черного лабрадора подарила Федерация французских ветеранов Монреаля на Рождество в 2014 году. Собака до сих пор живет с Олландом.

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