Двое российских силовиков убиты в ходе перестрелки в Дагестане

На окраине Хасавюрта спецслужбы РФ проводили контртеррористическую операцию

В ходе контртеррористической операции на окраине Хасавюрта (Дагестан, Россия) погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета РФ (НАК).



"К сожалению, не удалось избежать потерь среди личного состава сил правопорядка: от полученных в ходе перестрелки ранений скончались двое сотрудников", - говорится в сообщении НАК. Также отмечается, что были нейтрализованы двое членов "хасавюртской банды".



Ранее НАК сегодня, 28 августа, сообщал, что силовики обнаружили нескольких участников "хасавюртовской" группировки в поселке Балюрт. Убитые в ходе спецоперации боевики пока не опознаны. Среди гражданского населения пострадавших, по информации НАК, нет.



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