Индийский гуру приговорен к 20 годам за изнасилование двух женщин

Сингху присудили два десятилетних срока, которые он будет отбывать последовательно за каждое преступление.

Индийский религиозный деятель Гурмит Рама Рахим Сингх, которого признали виновным в изнасиловании двух женщин, приговорен к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает Al Jazeera .



Судья в целях безопасности огласил приговор в тюрьме, где содержится Сингх. Гуру присудили два десятилетних срока, которые он будет отбывать последовательно за каждое преступление.

Для предотвращения возможных беспорядков в города на севере Индии были стянуты военизированные подразделения. В штатах Харьяна и Пенджаб продолжает действовать комендантский час, в Дели также сохраняется повышенный уровень тревоги.



Полиция в случае необходимости получила приказ открывать огонь без предупреждения.



У религиозной общины Дера сача сауда, которую возглавляет Сингх, порядка 60 млн последователей по всему миру.



Сингх стал лидером общины в 23 года. Он выступает на рок-концертах, снимается в фильмах, владеет собственным брендом, производящим продукты питания. Известен как "отец-рок-звезда" и "гуру мишуры" (из-за яркой одежды). Ранее Сингха обвиняли в высмеивании известных духовных лидеров сикхов и индусов. В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия. Также Сингха обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы "быть ближе к богу".



Ранее в городах северных штатов Пенджаб и Харьяна начались массовые беспорядки из-за суда над Сингхом. Его сторонники атаковали железнодорожные станции, автозаправочные станции и телевизионные фургоны. По меньшей мере, 30 человек погибли и 200 получили ранения в ходе столкновений сторонников гуру с полицией. Около 500 участников беспорядков были арестованы.



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