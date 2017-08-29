КНДР запустила ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила очередную ракету, которая пролетела над северной Японией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японский телеканал NHK.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая перед журналистами, заявил, что ракета неустановленного типа пролетела над территорией Японии и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Эту информацию также подтвердило южнокорейское Министерство обороны.
Официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности через систему предупреждения J-Alert и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.
В субботу утром, 26 августа 2017 года, Северная Корея запустила несколько ракет ближнего радиуса действия в Японском море.
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