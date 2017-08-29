USD:  25.42  25.71   EUR:  29.94  30.60  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

КНДР запустила ракету в сторону Японии

29.08.2017 01:37
Жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности оповестили через систему предупреждения J-Alert
КНДР запустила ракету в сторону Японии
Фото: ЕРА

Северная Корея запустила очередную ракету, которая пролетела над северной Японией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на японский телеканал NHK.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая перед журналистами, заявил, что ракета неустановленного типа пролетела над территорией Японии и упала предположительно у восточного побережья острова Хоккайдо. Эту информацию также подтвердило южнокорейское Министерство обороны.

Официальный Токио предупредил жителей северных районов Японии о надвигающейся опасности через систему предупреждения J-Alert и приказал гражданам принять меры предосторожности в связи с запуском.

В субботу утром, 26 августа 2017 года, Северная Корея запустила несколько ракет ближнего радиуса действия в Японском море.

Читайте также: В КНДР все готово к новому испытанию ядерной бомбы - разведка

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 