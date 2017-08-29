Меркель выступает за усиление борьбы против перевозчиков беженцев
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа намерена укрепить сотрудничество с африканскими странами в борьбе с нелегальными морскими перевозчиками беженцев. Об этом она сказала после встречи в Париже, в которой принимали участие ряд президентов и премьер-министров европейских и африканских стран, сообщает Deutsche Welle.
Меркель подчеркнула, что в Ливии будет усилена поддержка программы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR, - ред.)
По ее словам, таким образом "люди, которые сегодня в Ливии удерживаются боевиками в крайне унизительных условиях, по возможности будут иметь с гуманитарной точки зрения приемлемое будущее".
Меркель отметила, что в целом стороны готовы к массовому переселению беженцев из Ливии в Европу.
Канцлер Германии уточнила, что UNHCR придется вычислять людей, находящихся в бедственном положении.
"Это (программа помощи, - ред.) будет работать лишь тогда, когда мы научимся распознавать людей, которые едут в Ливию из экономических соображений, чтобы потом оттуда переправиться в Европу", - считает глава правительства ФРГ.
В парижском совещании также участвовали премьер-министры Италии и Испании Паоло Джентилони и Мариано Рахой, президенты Нигера Махамаду Иссуфу и Чада Идрисс Деби Итно, а также глава переходного правительства Ливии Фаиз Сарадж.
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