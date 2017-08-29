Ураган Харви в США: растет число жертв стихии

Власти штата Техас предупреждают, что количество погибших может увеличиться

По меньшей мере девять жителей американского штата Техас стали жертвами урагана Харви и наводнения, который он вызвал. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Техасские чиновники уточнили, что Харви унес жизни шестерых в округе Харрис, где расположен город Хьюстон, одного человека в Рокпорте, и еще одного - в Ла-Марк, недалеко от Галвестона. Смерть человека в городке Портер подтвердилась в понедельник около полудня.

Власти штата предупреждают, что количество погибших может возрасти из-за наводнения. Спасатели продолжают поисковые работы.

28 августа 2017 года сообщалось, что более 1000 человек были эвакуированы из районов города Хьюстон (США), пострадавших от наводнения, вызванного ураганом Харви.

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди. Тысячи людей остались без электричества.

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