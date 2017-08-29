Смертник подорвался в Кабуле около посольства США, есть жертвы

Очевидцы говорят, что причина взрыва в столице Афганистана - самоподрыв джихадиста, которого остановили для проверки сотрудники сил безопасности

29 августа утром по киевскому времени недалеко от посольства США в афганской столице прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные источники сообщило агентство Reuters, инцидент подтверждают в соцсетях кабульцы.

По словам представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, взрыв произошел на входе в помещение одного из отделений Банка Кабула около Massoud Circle в районе Макроаян.

Местные власти сообщают о погибшем и восьми раненых. Местные жители в Twitter утверждают, что причина взрыва - самоподрыв смертника, которого остановили правоохранители.

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22 августа военный контингент армии США в Афганистане получил разрешение от Вашингтона проводить антитеррористические операции в этой среднеазиатской стране, исходя из тех условий, которые есть в настоящий момент, а не жестко следуя расписанию действий.

Правительственные силы контролируют 59,7% территории Афганистана (всего в стране 407 районов), боевики Талибана и других исламистских группировок - 11,1% (11 захваченных районов и 34 под их сильным влиянием). Почти за треть территории - 29,2% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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