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Трамп уклонился от ответа на вопрос об угрозе со стороны России

29.08.2017 09:43
По мнению президента США, угрозу безопасности сегодня представляют собой "многие страны"
Трамп уклонился от ответа на вопрос об угрозе со стороны России
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп отказался прямо назвать Россию угрозой безопасности, заявив вместо этого, что считает угрозами "многие страны". Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Вашингтоне, сообщает The Hill.

На вопрос финской журналистки, считает ли он РФ угрозой безопасности, Трамп ответил: "Я считаю многие страны угрозой безопасности, к сожалению, если вы посмотрите на то, что происходит в мире сегодня".

Также хозяин Белого дома отметил, что для Вашингтона "было бы выгодно" иметь лучшие отношения с Москвой, чтобы обеспечить "мир во всем мире".

"Надеюсь, у нас хорошие отношения с Россией. Я говорю это громко и ясно, я говорил это много лет. Думаю, это хорошо, если у нас отличные или, по крайней мере, хорошие отношения с РФ", - подчеркнул Трамп.

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"Я верю, что когда-нибудь это произойдет… Я думаю, это очень хорошо для мира во всем мире и других вещей", - добавил американский лидер, имея в виду улучшение отношений со страной-агрессором.

Ранее в августе 2017 года были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым около 90% граждан США считают Россию угрозой своей стране.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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