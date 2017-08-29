Трамп уклонился от ответа на вопрос об угрозе со стороны России

По мнению президента США, угрозу безопасности сегодня представляют собой "многие страны"

Президент США Дональд Трамп отказался прямо назвать Россию угрозой безопасности, заявив вместо этого, что считает угрозами "многие страны". Об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Нийнисте в Вашингтоне, сообщает The Hill.

На вопрос финской журналистки, считает ли он РФ угрозой безопасности, Трамп ответил: "Я считаю многие страны угрозой безопасности, к сожалению, если вы посмотрите на то, что происходит в мире сегодня".

Также хозяин Белого дома отметил, что для Вашингтона "было бы выгодно" иметь лучшие отношения с Москвой, чтобы обеспечить "мир во всем мире".

"Надеюсь, у нас хорошие отношения с Россией. Я говорю это громко и ясно, я говорил это много лет. Думаю, это хорошо, если у нас отличные или, по крайней мере, хорошие отношения с РФ", - подчеркнул Трамп.

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"Я верю, что когда-нибудь это произойдет… Я думаю, это очень хорошо для мира во всем мире и других вещей", - добавил американский лидер, имея в виду улучшение отношений со страной-агрессором.

Ранее в августе 2017 года были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым около 90% граждан США считают Россию угрозой своей стране.

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