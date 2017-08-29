У диктатора Северной Кореи родился ребенок - разведка

КНДР - самое закрытое для окружающего мира государство на планете, и вся информация о семье Ким Чен Ына сообщается с примечанием "предположительно"

В начале 2017 года супруга северокорейского диктатора Ким Чен Ына родила третьего ребенка. Об этом со ссылкой на доклад разведки Южной Кореи, который прозвучал на закрытом парламентском заседании в Сеуле, пишет местное агентство Yonhap.

Как говорится в сообщении, жена руководителя КНДР Ли Соль Чу, "по-видимому, родила третьего ребенка в феврале". В 2016 года разведка предполагала, что Чу, вероятно, беременна, так как ее "убрали на девять месяцев из поля зрения" страны.

Пол и имя ребенка не уточняются.

Первые два ребенка у Ына, который женился в 2009-м, родились в 2010 и 2013 годах - по крайней мере, так считает агентура Южной Кореи. Американский баскетболист Деннис Родман, который "дружит" с диктатором, заявлял в 2013 году, что второй ребенок Ына - дочь по имени Чжу Э.

Фото: kfausa.org

Северная Корея является наиболее закрытым для окружающего мира государством на планете. Информация о том, что происходит на территории КНДР, крайне скудна и добывается как тщательно законспирированными южнокорейскими и китайскими агентами, так и благодаря спутниковым и дрон-снимкам.

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