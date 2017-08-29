Немецкие компьютеры не готовы к регистрации однополых браков

До решения проблемы с программным обеспечением в систему будут вводить неправильный пол одного из супругов

Бюрократической машине Германии потребуется не меньше года, чтобы приспособить программное обеспечение для компьютерной регистрации однополых браков. Об этом со ссылкой на заявления немецких чиновников сообщает агенство Deutsche Welle.

При вступлении с 1 октября в силу закона об однополых браках чиновники не смогут ввести в систему данные двух людей одного пола.

Как отмечает агентство, поначалу считалось, что сложности возникнут только в столичных отделах регистрации, но в конце лета в МВД ФРГ признались, что это проблема общенационального масштаба, и для ее устранения понадобится больше года. До того времени в систему будут вводить неправильный пол одного из супругов.

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30 июня парламент Германии одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. Позднее было получено одобрение бундесрата и подпись президента.

С 2001 года и до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки.

В частности, они до недавнего времени не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и до сих пор не могли усыновлять детей.

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