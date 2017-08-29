Обнародованы фото разведчиков РФ, готовивших путч в Черногории

Снимки, полученные европейскими спецслужбами, лежат в основе доказательств обвинения по делу о неудавшемся госперевороте

Британская газета The Telegraph опубликовала фото двух предполагаемых российских разведчиков, якобы причастных к организации попытки государственного переворота в Черногории осенью 2016 года.

На снимках, полученных европейскими спецслужбами, показаны, как утверждается, два офицера российского ГРУ - Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые в ходе поездки на Балканы следят за сербским националистом Александром Синджеличем, якобы нанятым для организации антиправительственного путча в Черногории.

Фото, сделанные, предположительно, в столице Сербии Белграде, лежат в основе доказательств стороны обвинения, которые, по словам прокуроров, связывают неудавшийся переворот с "российскими государственными органами", пишет издание.

На фотографиях показаны Шишмаков и Попов в белградском парке, а также Шишмаков, беседующий с Синджеличем.

Эдуард Шишмаков (1) и Владимир Попов (2)

Шишмаков (1) беседует с Александром Синджеличем (2)

Читайте также: Премьер Черногории: РФ пыталась сорвать наше вступление в НАТО

Обвинение также утверждает, что россияне передали сербу большие суммы денег на оружие и снаряжение. Кроме того, Синджелич якобы был проверен ГРУшниками на детекторе лжи с целью выяснения, не работает ли он на западную разведку.

Суд над Шишмаковым и Поповым, которые, по предварительным данным, скрываются в РФ, и еще 13 лицами, обвиняемыми в заговоре с целью штурма парламента Черногории и убийства ныне уже экс-премьера страны Мило Джукановича, начнется в сентябре 2017 года.

В апреле 2017-го 14 лицам было сообщено об обвинении в связи с попыткой госпереворота в Черногории минувшей осенью. Среди обвиняемых - двое граждан России, двое оппозиционных политиков и депутатов черногорского парламента, девять граждан Сербии и один черногорец.

Власти США и Великобритании утверждают, что за организацией путча в балканском государстве стояли высокопоставленные российские чиновники. Москва свою причастность к попытке переворота категорически отрицает.

Читайте также: Провал переворота в Черногории: Запад срывает планы России

Фото: telegraph.co.uk

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.