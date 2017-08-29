В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: есть погибшие
29.08.2017 13:33
Еще четыре человека были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В городе Кловисе штата Нью-Мексико (США) мужчина устроил стрельбу в библиотеке, убив двоих и ранив четырех человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
Злоумышленник ворвался в помещение около 16:00 по местному времени. Позднее его арестовали.
Раненых госпитализировали, двое из них в критическом состоянии.
Полиция выясняет мотивы преступления.
10 августа 2017 года в Чикаго, США, по меньшей мере двое вооруженных людей открыли огонь по группе людей, стоявших на обочине. Один человек погиб, шестеро ранены.
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