В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: есть погибшие

Еще четыре человека были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии

В городе Кловисе штата Нью-Мексико (США) мужчина устроил стрельбу в библиотеке, убив двоих и ранив четырех человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Злоумышленник ворвался в помещение около 16:00 по местному времени. Позднее его арестовали.

Раненых госпитализировали, двое из них в критическом состоянии.

Полиция выясняет мотивы преступления.

10 августа 2017 года в Чикаго, США, по меньшей мере двое вооруженных людей открыли огонь по группе людей, стоявших на обочине. Один человек погиб, шестеро ранены.

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