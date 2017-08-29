Запад-2017: Россия уверяет, что учения - оборонительного типа

Обстановка, предусмотренная в сценарии масштабных учений, "может возникнуть в любой точке мира", отметили в Минобороны страны-агрессора РФ

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения Запад-2017 носят только оборонительный характер, а условный противник не связан с конкретным регионом. Об этом сообщает белорусский Интерфакс.

"Учения Запад-2017 помимо антитеррористической направленности, носят сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его (учения, - ред.) основная часть проводится на территории Беларуси, при разработке замысла подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону ", - сказал Фомин.

Он добавил, что по их оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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