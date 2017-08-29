Меркель: Хотелось бы лучших отношений с Турцией, но мы реалисты

Канцлеру бы "очень хотелось" улучшить отношения с Анкарой, но от нынешнего положения дел пока никуда не деться, посетовала она

Германия стремится к лучшим, чем нынешние, отношениям с Турцией, но в сложившейся ситуации речь идет "о принципиальных вещах". Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе 90-минутного интервью немецким журналистам, пишет Укринформ.

"Мне бы очень хотелось лучших отношений с Турцией, но надо считаться с реальностью... Речь идет о правовых вещах", - подчеркнула канцлер.

Меркель сожалеет, что серьезное напряжение межгосударственных отношений негативно влияет на экономики стран и людские контакты.

Вместе с тем, немецкий лидер отметила, что у Берлина четкое требование к Анкаре: арестованные на турецкой территории граждане ФРГ должны быть освобождены, поскольку в Германии их аресты считают неправомерными. Помимо всего прочего, задержания в Турции "создают неуверенность" среди немцев, добавила она.

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29 июня 2017 года Берлин отклонил запрос Анкары на выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G20. Через 10 дней после этого Гeрмания начала выводить свой контингент с турецкой авиабазы Инджирлик, так как Турция запретила немецким депутатам посещать солдат Бундесвера.

18 августа турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал Меркель врагом, призвал не голосовать за ее партию. Канцлер вскоре ответила на эти заявления.

В конце лета глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что Турция не сможет вступить в ЕС, пока у власти остается Эрдоган.

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