Убийство журналистки в Дании: полиция исследует подлодку Наутилус

Правоохранители ищут на подводной лодке "тайные помещения" и оружие

Датская полиция объявила, что изучает субмарину изобретателя Петера Мадсена, на которой, вероятно, была жестоко убита журналистка Ким Валль. Об этом сообщает агентство AFP, передает RFI.

Правоохранители ищут на подводной лодке "тайные помещения" и оружие.

В полиции заявили, что они обследуют 18-метровую лодку Наутилус при помощи грузового сканера. В полиции хотят убедиться, что на подлодке не осталось неисследованных мест.

11 августа субмарина затонула из-за проблем с балластной цистерной. Мадсен был спасен, а журналистка, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Позже ее тело нашли в море без головы и конечностей.

Детальнее об обстоятельствах смерти и ходе расследования читайте в материале LIGA.net: Кошмар в водах Балтийского моря: что известно о гибели Ким Валль

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