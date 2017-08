В Хьюстоне еще одной жертвой стихии стал полицейский

В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате наводнения после урагана Харви погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хьюстона.

Точные причины гибели Стива Переса не сообщаются.

It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII