В США еще одной жертвой стихии стал полицейский
В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате наводнения после урагана Харви погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хьюстона.
Точные причины гибели Стива Переса не сообщаются.
It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII- Houston Police (@houstonpolice) 29 серпня 2017 р.
Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что среди погибших и госпитализированных в Хьюстоне украинских граждан нет.
29 августа из-за сильных ливней дамба на реке Бразос в пригороде американского Хьюстона получила повреждения, вода начала резко прибывать. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома.
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