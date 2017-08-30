В США еще одной жертвой стихии стал полицейский

Полицейский погиб из-за наводнения в Хьюстоне, вызванного ураганом Харви

В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате наводнения после урагана Харви погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хьюстона.

Точные причины гибели Стива Переса не сообщаются.













It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII - Houston Police (@houstonpolice) 29 серпня 2017 р.

Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что среди погибших и госпитализированных в Хьюстоне украинских граждан нет.

29 августа из-за сильных ливней дамба на реке Бразос в пригороде американского Хьюстона получила повреждения, вода начала резко прибывать. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома.

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