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В США еще одной жертвой стихии стал полицейский

30.08.2017 05:24
Полицейский погиб из-за наводнения в Хьюстоне, вызванного ураганом Харви
В США еще одной жертвой стихии стал полицейский
Стив Перес (фото - пресс-служба полиции Хьюстона)

В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате наводнения после урагана Харви погиб полицейский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Хьюстона.

Точные причины гибели Стива Переса не сообщаются.




Ранее в посольстве Украины в США сообщили, что среди погибших и госпитализированных в Хьюстоне украинских граждан нет.

29 августа из-за сильных ливней дамба на реке Бразос в пригороде американского Хьюстона получила повреждения, вода начала резко прибывать. Власти призвали местных жителей немедленно покинуть свои дома.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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