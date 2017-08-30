Наводнение в Техасе: погибли 30 человек, введен комендантский час
30.08.2017 06:00
Комендантский час в Хьюстоне ввели из-за участившихся случаев мародерства
Фото: ЕРА
В американском Хьюстоне (штат Техас) в результате урагана Харви и наводнения погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сообщают местные власти, передает The New York Times.
Как сообщалось ранее сегодня, среди погибших также офицер полиции.
Мэр города ввел комендантский час на неопределенный промежуток времени в связи с участившимися случаями мародерства.
Также сообщается, что в Техас прибыл президент США Дональд Трамп.
29 августа местные власти Хьюстона призвали жителей покинуть город из-за поврежденной в результате ливней дамбы и угрозы еще большего затопления.
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