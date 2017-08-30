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Взрыв электронной сигареты в Лондоне: эвакуировали вокзал

30.08.2017 07:14
В результате инцидента пострадавших нет
Взрыв электронной сигареты в Лондоне: эвакуировали вокзал
Фото: EPA

В Лондоне Юстонский вокзал эвакуировали после взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает сайт британской полиции.

Предварительно, причиной взрыва стала электронная сигарета. В результате инцидента пострадавших нет.

Вокзал был открыт, после того, как служебные собаки полиции проверили всю территорию.

Пассажиров предупредили о возможных задержках в движении поездов.

29 июня в Польше из поезда эвакуировали 600 человек из-за сообщения о заминировании.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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