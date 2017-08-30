Взрыв электронной сигареты в Лондоне: эвакуировали вокзал
30.08.2017 07:14
В результате инцидента пострадавших нет
Фото: EPA
В Лондоне Юстонский вокзал эвакуировали после взрыва электронной сигареты. Об этом сообщает сайт британской полиции.
Предварительно, причиной взрыва стала электронная сигарета. В результате инцидента пострадавших нет.
Вокзал был открыт, после того, как служебные собаки полиции проверили всю территорию.
Пассажиров предупредили о возможных задержках в движении поездов.
29 июня в Польше из поезда эвакуировали 600 человек из-за сообщения о заминировании.
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