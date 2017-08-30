Молдова настаивает на выводе российских войск

МИД Молдовы предлагает ООН рассмотреть вопрос о выводе из страны российских войск. Россия в ответ угрожает "негативными последствиями"

Молдова будет способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса под названием "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдовы". Об этом вчера сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур во время встречи с послом России в Молдове Фарит Мухаметшиным, сообщает Deutsche Welle.

"Министр Андрей Галбур подтвердил намерение властей республики способствовать включению в повестку дня 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН дополнительного вопроса о выводе российских военных", - сообщил МИД Молдовы.

Галбур подчеркнул, что "эта инициатива не направлена ​​на вывод российских военных, входящих в трехсторонние миротворческие силы, действующие в зоне безопасности Приднестровья".

В России ранее заявили, что такая инициатива Молдовы приведет к ухудшению отношений между странами.

"Инициаторы этих действий, не отвечают ожиданиям значительной части молдавских граждан, должны осознавать их неизбежное негативное влияние на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования", - заявили в МИД РФ.

72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября.

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23 августа в Молдове заявляли о необходимости полного вывода российских войск из Приднестровья.

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