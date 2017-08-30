USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Бельгии взорвался жилой дом: есть пострадавшие

30.08.2017 08:19
Трое человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести
В Бельгии взорвался жилой дом: есть пострадавшие
Фото: twitter.com/GauthierBaudoin

В Люксембурге (Бельгия) взорвался жилой дом. Об этом сообщает Le Soir.

В результате взрыва три человека были госпитализированы с серьезными травмами.

Нескольким жильцам оказали помощь на месте. По словам спасателей, под завалами остаются люди.

Количество пропавших без вести не уточняется. Предварительная причина взрыва - бытовой газ. 

Во многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, в результате которого травмы получил мужчина.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 