В Бельгии взорвался жилой дом: есть пострадавшие

Трое человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести

В Люксембурге (Бельгия) взорвался жилой дом. Об этом сообщает Le Soir.

В результате взрыва три человека были госпитализированы с серьезными травмами.

Нескольким жильцам оказали помощь на месте. По словам спасателей, под завалами остаются люди.

Количество пропавших без вести не уточняется. Предварительная причина взрыва - бытовой газ.

Во многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, в результате которого травмы получил мужчина.

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