В Бельгии взорвался жилой дом: есть пострадавшие
30.08.2017 08:19
Трое человек в результате взрыва получили травмы различной степени тяжести
Фото: twitter.com/GauthierBaudoin
В Люксембурге (Бельгия) взорвался жилой дом. Об этом сообщает Le Soir.
В результате взрыва три человека были госпитализированы с серьезными травмами.
Нескольким жильцам оказали помощь на месте. По словам спасателей, под завалами остаются люди.
Количество пропавших без вести не уточняется. Предварительная причина взрыва - бытовой газ.
Во многоэтажке в Белой Церкви прогремел взрыв, в результате которого травмы получил мужчина.
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