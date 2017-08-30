Этнорелигиозные бои в Мьянме: тысячи людей спасаются бегством

Власти страны в штате Ракхайн годами притесняют местных мусульман. В противовес среди рохинджа появились экстремисты, нападающие на полицию и военных

За последние несколько дней около девяти тысяч мусульман в Мьянме из религиозно-этнического меньшинства рохинджа бежали от насилия со стороны властей в соседний Бангладеш, и еще тысячи застряли на границе. Об этом пишет агентство Reuters.

Причины появления новых потоков беженцев - в том, что на прошлой неделе в неспокойном штате Ракхайн произошла серия атак боевиков из рохинджа на полицейские участки, после чего вспыхнули локальные боестолкновения и с обеих сторон начались очередные чистки.

"Ситуация ужасающая: дома поджигают, все бегут из родных мест, родителей и детей разделяют, некоторые пропадают без вести, некоторые погибли", - рассказал 25-летний беженец-рохинджа Абдулла.

Власти также вынуждены были эвакуировать тысячи буддистов Ракхайна.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн призвал политических лидеров в Мьянме осудить ненавистническую риторику и разжигание розни, в том числе в соцсетях.

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Военные правительственных сил (фото - ЕРА)

Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

Одна из последних крупных вспышек насилия в Мьянме зафиксирована в октябре 2016 года: армия начала зачистку пограничных территорий от боевиков группировки, которая, по данным правозащитников Amnesty International, состояла преимущественно из рохинджа. В ноябре представитель ООН в Азии заявил, что в Мьянме происходит "этническая чистка", а правозащитники Human Rights Watch опубликовали спутниковые снимки уничтоженных поселений рохинджа - за пару месяцев были сожжены около 1200 домов, школ и мечетей.





С октября 2016-го десятки тысяч рохинджа вынуждены были бежать в соседний Бангладеш. Власти последнего всячески препятствуют проникновению беженцев на территорию страны и призывают правительство Мьянмы прекратить насилие.

Доклад AI характеризует происходящее в стране словами "гуманитарная катастрофа", а действия военных Мьянмы правозащитники назвали "частью обширных и систематических атак против рохинджа, которые могут подпадать под определение преступлений против человечества". Доступ СМИ и сотрудникам гуманитарных организаций в регион запрещен.

Зона конфликта на карте региона:

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