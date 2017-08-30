В Лондоне считают, что обуздать КНДР лучше всего через Китай

Глава британского правительства Тереза Мэй не видит лучшего способа совладать с Пхеньяном, чем давление на него со стороны крупного соседа по региону

Лучший способ остановить эскалацию на Корейском полуострове из-за непрекращающихся ракетных испытаний КНДР - давление на тоталитарный режим Северной Кореи со стороны его главного союзника и соседа Китая. Об ключевой роли Пекина в сдерживании Пхеньяна заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, сообщает агентство Reuters.

"Мы хотим, чтобы они отказались от этих действий (развития ракетной программы, - ред.). Мы считаем, что лучший способ добиться этого - это чтобы Китай начал оказывать давление на Северную Корею", - заявила она.

В конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" Китаем из-за его бездействия в связи с угрозой от КНДР. Пекин парировал следующим образом: "Не мы создали ядерную проблему с КНДР", однако позднее ввел серьезные санкции против Пхеньяна.

Читайте также: Авиация Южной Кореи отработала бомбардировку ставки Ына

8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.





В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама.





Токио срочно созвал заседание Совбеза ООН, где действия КНДР назвали "возмутительными" и заявили о необходимости немедленных конкретных шагов Пхеньяна по снижению напряженности в регионе.





За усиление международного прессинга на КНДР выступили, помимо США, Японии, Британии, ЕС и ряда других стран, также Украина, Канада и Франция.





Читайте также: Трамп готовит санкции против Китая за "саботаж" ситуации с КНДР





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.