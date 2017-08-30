В ЕС посоветуются с общественностью на тему борьбу с фейками
Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэл намерена посоветоваться с гражданами и компаниями на тему того, как бороться с фейковыми новостями. Об этом член Еврокомиссии сообщила журналистам, передает EUobserver.
По словам Габриэл, она предложит организовать общественные консультации, после которых будет создана группа экспертов высокого уровня.
"Очень важно работать вместе - исследователи, СМИ и институты. Следующие два-три месяца будут решающими", - отметила еврокомиссар.
В апреле 2017 года правительство Германии одобрило введение штрафов на сумму до $53 млн против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.
Читайте также: Почему фейковые новости побеждают
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:09
-
13:56
-
13:43
-
07:50
-
13:08