В ЕС посоветуются с общественностью на тему борьбу с фейками

Следующим этапом после консультаций должно стать создание экспертной группы высокого уровня, считает еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэл

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэл намерена посоветоваться с гражданами и компаниями на тему того, как бороться с фейковыми новостями. Об этом член Еврокомиссии сообщила журналистам, передает EUobserver.

По словам Габриэл, она предложит организовать общественные консультации, после которых будет создана группа экспертов высокого уровня.

"Очень важно работать вместе - исследователи, СМИ и институты. Следующие два-три месяца будут решающими", - отметила еврокомиссар.

В апреле 2017 года правительство Германии одобрило введение штрафов на сумму до $53 млн против соцсетей, которые не будут удалять разжигающие ненависть сообщения и фейковые новости после жалоб пользователей.

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