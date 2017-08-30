Запад-2017: США увеличили силы ВВС возле стран Балтии

На аэродроме Шяуляй на севере Литвы приземлились семь самолетов США F-15C для патрулирования неба над Литвой, Латвией и Эстонией

США отправили усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО - Литвой, Латвией и Эстонией во время крупных российских военных учений Запад-2017, передает Радио Свобода.

На аэродроме Шяуляй на севере Литвы приземлились семь самолетов США F-15C для патрулирования неба. Отмечается, что такое увеличение контингента НАТО в странах Балтии не наблюдалось даже в 2014 году после аннексии Крыма.

Учения Запад-2017 будут проходить с 14 по 20 сентября в Беларуси.

Ранее сегодня начальники генштабов ВСУ и ВС Польши Виктор Муженко и Лешек Суравски сообщили о совместном плане на случай неожиданных ситуаций во время проведения российско-белорусских учений Запад-2017.

Читайте также: Муженко: "Российские учения Запад-2017 носят наступательный характер"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.