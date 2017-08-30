Секретная дача Путина: Навальный опубликовал новое расследование

Дача расположена в России на острове Лодочный. Площадь участка составляет 48,5 га

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новое расследование. На этот раз он рассказал о даче главы РФ Владимира Путина на острове Лодочный недалеко от города Выборг (Россия).

Навальный сообщил, что дачу построили недавно и на ней Путин уже отдыхал с друзьями.

Площадь участка составляет 48,5 га. Кроме самой виллы там расположены другие построения и вертолетная площадка.

Скриншот видео

"Это историческое здание. Вилла Селлгрена. Построена в начале 20-го века по проекту известного архитектора. Красивый трехэтажный дом с террасами. Летние сады. Свой причал", - рассказал Навальный.

Скриншот видео

Скриншот видео

Навальный сообщает, что к строительству на острове имел отношения Илья Трабер.

"Это криминальный авторитет из Петербурга 90-х, тесно связанный с тогдашним мэром города - Владимиром Путиным", - отмечает он.

Скриншот видео

Скриншот видео

Как утверждает российский оппозиционер, участок земли, где находится вилла, арендует Сергей Руднов, сын недавно умершего Олега Руднова, которого называют давним другом Путина. "Во вторых, земля под виллой и другими домами с 2005 года находится в аренде другого человека - Сергея Колесникова", - уточняет Навальный.

Скриншот видео

17 августа Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), возглавляемый российским оппозиционером Навальным, опубликовал расследование об имуществе, которое предположительно принадлежит сыну пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



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