Мэттис: Трансгендеры останутся в армии США

Однако новых трансгендеров принимать в вооруженные силы США уже не будут

Запрет на службу в армии США не будет касаться трансгендеров, которые на этот момент уже проходят службу в вооруженных силах. Об этом заявил министр обороны Джеймс Мэттис, сообщает DW.

Министр обороны тем самым разъяснил меморандум президента США Дональда Трампа, запрещающий принимать трансгендеров в армию, а также выделять бюджетные средства министерства обороны на операции по смене пола.

Агентство отмечает, что документ не прояснял судьбу тех, кто уже находится на службе.

По словам Мэттиса, при Минобороны будет создана специальная комиссия, которая займется претворением директивы Трампа в жизнь.

26 августа Трамп подписал меморандум, в соответствии с которым американские военные больше не принимают трангендеров мужчин и женщин в качестве новобранцев и останавливают выделение государственных денег для операций по изменению пола, если только этот процесс уже не запущен.



Пятеро американских военнослужащих, причисляющих себя к трансгендерам, включая ветеранов войн в Ираке и Афганистане, подали в суд на Трампа, оспаривая его запрет на службу трансгендеров в вооруженных силах США.

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