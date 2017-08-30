В Германии эвакуируют 70 тыс человек из-за бомбы Второй мировой

Самая масштабная эвакуация пройдет в городе 3 сентября. Причиной стала британская бомба, которую нашли во время строительства площади

В немецком Франкфурте около 70 тыс человек должны покинуть свои дома в воскресенье, 3 сентября, после чего будет осуществляться утилизация найденной бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает местная полиция, передает The Local.

Отмечается, что это будет самая масштабная эвакуация.

По данным немецких СМИ, найденная во Франкфурте британская бомба весит 1,8 тонны, а длина ее составляет два метра. Бомбу нашли во время строительства площади в одном из районов города.

Из-за этой бомбы эвакуироваться должен будет каждый десятый житель города.

В полиции заявляют, что опасности она в настоящий момент не представляет.

9 июля около 10 тысячи жителей города Белосток и поселка Супрасль на востоке Польши были эвакуированы из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны.

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