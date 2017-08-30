Пентагон признал, что в Афганистане находятся 11 тыс военных США

Эта цифра существенно превышает ранее озвученное количество американских военных, пребывающих в Афганистане

Пентагон признал, что в Афганистане находится около 11 тыс американских военных, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое заявление Минобороны США впервые за многие годы пролило свет на реальную ситуацию.

Цифра, как отметил пресс-секретарь Пентагона, не завышена и ранее метод подсчета войск США в зоне конфликта был ошибочным.

При администрации экс-президента Барака Обамы Пентагон заявлял, что в Афганистане находятся 8,4 тыс американских военных.

22 августа президент Дональд Трамп заявил, что США резко изменят свою стратегию по урегулированию военного конфликта в Афганистане. Он пообещал сохранить присутствие американских войск в Афганистане, отступив от прежней политики невмешательства.

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