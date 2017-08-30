Нападение на полицию в Лондоне: одного из задержанных выпустили
Британская полиция отпустила одного из двух задержанных в связи с нападением на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, которое произошло 26 августа. Об этом сообщает Reuters.
30-летнего мужчину задержали в воскресенье по подозрению в причастности к нападению. Однако его освободили из-под стражи, не выдвигая обвинений и без дальнейших условий.
В пятницу злоумышленник сознательно въехал в автомобиль полиции, который был припаркован неподалеку от Букингемского дворца. Он был задержан тремя офицерами полиции, которые получили незначительные ранения. Во время нападения мужчина выкрикивал Аллах Акбар.
26-летний арестованный на месте происшествия остается под стражей. Под арестом он пробудет до 1 сентября, сообщает полиция.
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