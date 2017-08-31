В Париже похитили коллекцию вин стоимостью около 250 тысяч евро

Воры пробрались в подвал через катакомбы

В Париже похитили ценную коллекцию марочных вин из дома коллекционера в то время, когда он находился в отпуске. Об этом сообщает The Associated Press.

Парижская полиция сообщила, что воры украли от 250 до 300 бутылок, стоимость которых примерно по 1000 евро за каждую. Кража произошла, когда коллекционер находился на отдыхе в период с 28 июля по 28 августа.



Полиция отмечает, что грабители, очевидно, пробились через стену подвала с катакомб, тоннели которых пролегают под Парижем. То, что они настолько точно определили расположение подвала, приводит полицию на мысль, что кража была тщательно спланирована.



Полиция отметила, что владелец все еще составляет исчерпывающий список украденных вин. Общая стоимость украденного может составить 250 000 евро.



Читайте также: Кража монеты весом 100 кг и стоимостью $4 млн: есть задержанные



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.