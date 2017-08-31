Коалиция в Сирии авиаударами остановила эвакуацию боевиков ИГ

Боевики покидали окруженный анклав на ливано-сирийской границе с целью попасть в восточную Сирию

Военные самолеты международной коалиции под командованием США авиаударами в среду заблокировали конвой боевиков Исламского государства (ИГ) и их семей на пути в восточную Сирию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря командования.

Боевики выдвинулись от границы с Ливаном за день до подписания соглашения о перемирии с ливанской Хизбаллой и сирийской армией, согласно которому, ИГ оставили свой окруженный анклав на ливано-сирийской границе и отправились в восточную Сирию.



Удары коалиции состоялись в восточной Сирии, сообщил пресс-секретарь, но не указал, где именно.



"Мы сделали кратер на дороге и уничтожили небольшой мост, чтобы предотвратить дальнейшее движения данной колонны на восток", - сказал он.



"Мы не связаны этими соглашениями", - добавил он, ссылаясь на соглашение о прекращении огня. "Они явные боевики, и они движутся в другое место, чтобы снова вести боевые действия", - отметил представитель коалиции.



Он также отметил, что прямые авиа удары по конвою будут осуществлены только в том случае, если боевиков удастся отделить от мирных жителей.



Отмечается, что конвой, перевозящий 308 боевиков и 331 членов их семей, теперь оказался в затруднительном положении, не имея возможности продвинуться на территорию, контролируемую ИГ.

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