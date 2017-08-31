Скандал вокруг Освенцима: уволен глава гостурагенства Польши

Марек Ольшевский заявил о намерении исключить концлагерь из туров для иностранных журналистов

В Польше уволили руководителя правительственной Польской туристической организации (ПТО) за его намерение изъять бывший концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц) и музей еврейской истории из туров для иностранных журналистов. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

"В связи со скандальным заявлением главы ПТО Марека Ольшевского я принял решение о его немедленной отставке", - сообщил министр по делам спорта и туризма Витольд Банка в своем Twitter.



Ольшевский, ранее заявлял о намерениях "популяризировать ценности польской культуры" и "отсутствии необходимости показывать места и события, связанные с историей других народов".



Он вычеркнул бывший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) и Музей истории польских евреев в Варшаве из туров, которые проводят для иностранцев.



"Аушвиц - не туристический продукт, а место мученичества и глубоких мыслей, в то время как мы будем популяризировать Польшу как туристическую достопримечательность", - сказал экс-глава ПТО.



Во время Второй мировой войны в Освенциме было убито около 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев, а также поляков, цыган, русских и представителей других наций. Это один из крупнейших концлагерей, существовавший с конца мая 1940 до концу 1949 года у города Освенцима (Польша). С конца мая 1940 до января 1945 использовался как нацистский концлагерь. С января 1945 по концу 1949 года использовался как советский концлагерь.

Читайте также: Создание музея в польском Собиборе продолжится без участия России



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.