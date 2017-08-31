В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы

Один из правоохранителей умер по дороге в больницу

В США в городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, обстрелял полицейских. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов и еще двое получили ранения. Об этом сообщает CBS Sacramento.



Полицейский умер по дороге в больницу. Инцидент произошел в одном из отелей города.



Правоохранители занимались поиском угнанной машины, которая была обнаружена на парковке отеля. В авто находились две женщины. Их задержали в попытке скрыться от полиции. Полицейские попытались проникнуть в номер отеля, где находился еще один подозреваемый. Однако тот открыл по ним огонь из "мощной винтовки", после чего выбежал на балкон и начал стрелять по сотрудникам полиции, которые оцепили здание отеля.



После перестрелки полиции удалось его задержать. Также предполагается, что в отеле могут находиться еще несколько их сообщников.

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