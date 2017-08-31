USD:  25.39  25.67   EUR:  30.09  30.68  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы

31.08.2017 06:00
Один из правоохранителей умер по дороге в больницу
В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы
Фото: скриншот с видео

В США в городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, обстрелял полицейских. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов и еще двое получили ранения. Об этом сообщает CBS Sacramento.

Полицейский умер по дороге в больницу. Инцидент произошел в одном из отелей города. 

Правоохранители занимались поиском угнанной машины, которая была обнаружена на парковке отеля. В авто находились две женщины. Их задержали в попытке скрыться от полиции. Полицейские попытались проникнуть в номер отеля, где находился еще один подозреваемый. Однако тот открыл по ним огонь из "мощной винтовки", после чего выбежал на балкон и начал стрелять по сотрудникам полиции, которые оцепили здание отеля.

После перестрелки полиции удалось его задержать. Также предполагается, что в отеле могут находиться еще несколько их сообщников. 

Читайте также: Мужчина с ножом напал на полицию у Букингемского дворца в Лондоне

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 