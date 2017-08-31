В Калифорнии неизвестный открыл огонь по полицейским: есть жертвы
В США в городе Сакраменто (штат Калифорния) неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, обстрелял полицейских. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов и еще двое получили ранения. Об этом сообщает CBS Sacramento.
Полицейский умер по дороге в больницу. Инцидент произошел в одном из отелей города.
Правоохранители занимались поиском угнанной машины, которая была обнаружена на парковке отеля. В авто находились две женщины. Их задержали в попытке скрыться от полиции. Полицейские попытались проникнуть в номер отеля, где находился еще один подозреваемый. Однако тот открыл по ним огонь из "мощной винтовки", после чего выбежал на балкон и начал стрелять по сотрудникам полиции, которые оцепили здание отеля.
После перестрелки полиции удалось его задержать. Также предполагается, что в отеле могут находиться еще несколько их сообщников.
Читайте также: Мужчина с ножом напал на полицию у Букингемского дворца в Лондоне
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:00
-
вчера
19:05
-
вчера
18:45
-
вчера
17:29
-
вчера
17:07
Новости партнеров
- 37631
- 17670
- 14459
- 13248
- 12129