Связь Трамп-РФ: у Мюллера допросили бывшего советского разведчика

Гражданин РФ и США Ринат Ахметшин вместе с российским юристом в 2016 году встречался с сыном на то время кандидата в президенты США Дональда Трампа

В ходе расследования связей команды президента США Дональда Трампа с Москвой показания американскому спецпрокурору Роберту Мюллеру дал лоббист российских интересов - бывший советский разведчик Ринат Ахметшин. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники газета The Financial Times.

Издание отмечает, что гражданин РФ и США Ахметшин вместе с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году вел переговоры с сыном на то время кандидата в президенты США Трампа.

11 августа экс-разведчика под присягой члены жюри присяжных по расследованию Мюллера расспрашивали несколько часов.

О чем шла речь, в комментарии FT он не рассказал.

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В июле СМИ сообщили о встрече сына Трамп в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.

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