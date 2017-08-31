Связь Трамп-РФ: у Мюллера допросили бывшего советского разведчика
В ходе расследования связей команды президента США Дональда Трампа с Москвой показания американскому спецпрокурору Роберту Мюллеру дал лоббист российских интересов - бывший советский разведчик Ринат Ахметшин. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники газета The Financial Times.
Издание отмечает, что гражданин РФ и США Ахметшин вместе с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году вел переговоры с сыном на то время кандидата в президенты США Трампа.
11 августа экс-разведчика под присягой члены жюри присяжных по расследованию Мюллера расспрашивали несколько часов.
О чем шла речь, в комментарии FT он не рассказал.
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В июле СМИ сообщили о встрече сына Трамп в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.
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