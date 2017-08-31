Ураган Харви: В США затоплен завод химикатов, есть угроза взрыва
От наводнения, который вызвал на юге штата Техас ураган Харви, существует реальная угроза взрыва на химзаводе компании Arkema в городе Кросби. Об опасности сообщила пресс-службы компании.
В радиусе 2,5 км от завода эвакуированы местные жители, сообщили в городской полиции.
На обесточенном сейчас заводе производят органические пероксиды, которые должны храниться при низкой температуре. Доступ к хранилищам сейчас затруднен из-за затопления территории, однако часть химикатов сотрудники завода смогли переместить в контейнеры, которые охлаждаются за счет работы дизель-генераторов.
"И хотя мы считаем, что никакой непосредственной угрозы нет, все же вполне реально возникновение химической реакции, которая может привести к пожару и/или взрыву в хранилищах", - предупредили в компании.
Смотрите также: В Техасе наводнение усиливается, шторм добрался до Луизианы: фото
По состоянию на полдень 28 августа по местному времени на территории, где расположены объекты Arkema, выпало более 100 см осадков.
Химзавод на карте юга США:
Харви - тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения в юго-восточной части штата Техас. Первый крупный ураган в месте выхода на берег в США, сильнейший в Мексиканском заливе после урагана Рита в 2005 году. В Хьюстоне выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров за сутки.
Читайте также: В Хьюстоне прорвало дамбу: жителей призвали срочно эвакуироваться
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:49
-
09:04
-
09:25
-
09:08
-
07:15
Новости партнеров
- 37921
- 17824
- 15773
- 15153
- 15147