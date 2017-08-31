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Ураган Харви: В США затоплен завод химикатов, есть угроза взрыва

31.08.2017 09:12
В радиусе 2,5 километров от химического производства на юге Техаса эвакуированы местные жители, пять человек наотрез отказались покидать жилища
Ураган Харви: В США затоплен завод химикатов, есть угроза взрыва
Фото: ЕРА

От наводнения, который вызвал на юге штата Техас ураган Харви, существует реальная угроза взрыва на химзаводе компании Arkema в городе Кросби. Об опасности сообщила пресс-службы компании.

В радиусе 2,5 км от завода эвакуированы местные жители, сообщили в городской полиции.

На обесточенном сейчас заводе производят органические пероксиды, которые должны храниться при низкой температуре. Доступ к хранилищам сейчас затруднен из-за затопления территории, однако часть химикатов сотрудники завода смогли переместить в контейнеры, которые охлаждаются за счет работы дизель-генераторов.

"И хотя мы считаем, что никакой непосредственной угрозы нет, все же вполне реально возникновение химической реакции, которая может привести к пожару и/или взрыву в хранилищах", - предупредили в компании.

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По состоянию на полдень 28 августа по местному времени на территории, где расположены объекты Arkema, выпало более 100 см осадков.

Химзавод на карте юга США:


Харви - тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения в юго-восточной части штата Техас. Первый крупный ураган в месте выхода на берег в США, сильнейший в Мексиканском заливе после урагана Рита в 2005 году. В Хьюстоне выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров за сутки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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