Ураган Харви: В США затоплен завод химикатов, есть угроза взрыва

В радиусе 2,5 километров от химического производства на юге Техаса эвакуированы местные жители, пять человек наотрез отказались покидать жилища

От наводнения, который вызвал на юге штата Техас ураган Харви, существует реальная угроза взрыва на химзаводе компании Arkema в городе Кросби. Об опасности сообщила пресс-службы компании.

В радиусе 2,5 км от завода эвакуированы местные жители, сообщили в городской полиции.

На обесточенном сейчас заводе производят органические пероксиды, которые должны храниться при низкой температуре. Доступ к хранилищам сейчас затруднен из-за затопления территории, однако часть химикатов сотрудники завода смогли переместить в контейнеры, которые охлаждаются за счет работы дизель-генераторов.

"И хотя мы считаем, что никакой непосредственной угрозы нет, все же вполне реально возникновение химической реакции, которая может привести к пожару и/или взрыву в хранилищах", - предупредили в компании.

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По состоянию на полдень 28 августа по местному времени на территории, где расположены объекты Arkema, выпало более 100 см осадков.

Химзавод на карте юга США:





Харви - тропический циклон, вызвавший катастрофические наводнения в юго-восточной части штата Техас. Первый крупный ураган в месте выхода на берег в США, сильнейший в Мексиканском заливе после урагана Рита в 2005 году. В Хьюстоне выпало рекордное количество осадков - 75 сантиметров за сутки.

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